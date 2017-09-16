وست بروميتش يتعثر أمام وست هام بمشاركة “حجازي”

سقط فريق وست بروميتش ألبيون الذي يضم الدولي المصري أحمد حجازي، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره وست هام يونايتد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي.

جاءت المباراة متوسط المستوى بين الفريقين، وتبادل الفريقين السيطرة على منطقة وسط الملعب، ولم ينجح أي فريق في اختراق دفاعات المنافس، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد وست بروميتش إلى النقطة رقم 8 في المركز التاسع، بيتما وصل رصيد وست هام إلى النقطة رقم 4 في المركز الثامن عشر.

قرر توني بوليس المدير الفني لفريق وست بروميتش الدفع بأحمد حجازي أساسيًا في مباراة وست هام .

أحمد حجازي يقود تشكيل بروميتش أمام وست هام

حراسة المرمى: فوستر

خط الدفاع: جيبس وإيفانز وداوسون وأحمد حجازي

خط الوسط: باري وكيتشولاك وبرنت وفيليبس

خط الهجوم: رودريجيز

وكان وست بروميتش قد سقط في فخ الهزيمة بنتيجة 3-1 أمام برايتون، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي.

ولعب أحمد حجازي أساسيًا أمام برايتون قبل أن يغادر المباراة في الشوط الثاني لصالح كيران جيبس القادم للفريق من أرسنال.