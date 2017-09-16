ستوك سيتي يسقط أمام نيوكاسل بمشاركة رمضان صبحي

سقط فريق ستوك سيتي في فخ الهزيمة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تقدم كريستيان اتسو بالهدف الأول لنيو كاسل في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، لينتهى الشوط بتأخر ستوك سيتي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني ونحديدا في الدقيقة 57، نجح شاكيري في إدراك التعادل للضيف، وبعدها بعشرة دقائق أحرز جمال لاسيليس الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

شهدت المباراة مشاركة الدوي المصري رمضان صحبي في الشوط الثاني وتحديد في الدقيقة 62 بدلا من خيسي رودريجيز.

وظهر رمضان صبحي بمستوى متوسط خلال الـ28 دقيقة التي شارك فيهم نجم منتخب مصر في لقاء اليوم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة رقم 9 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد ستوك سيتي عند النقطة رقم 5 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيل ستوك سيتي:-

بدأ مارك هيوز، المدير الفني لستوك سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بوتلاند

خط الدفاع: زوما – مارتينز – بيترس – ويمر

خط الوسط: بيرام ضيوف – ألين – فليتشر

خط الهجوم: شاكيري – كوبو موتينج – خيسي

وتواجد الدولي المصري رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي، على دكة البدلاء، قبل أن يدفع به المدير الفني في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.