ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي و”صلاح” يسجل

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي، بهدف لمثله أمام مضيفه بيرنلي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تقدم الضيوف عن طريق سكوت أرفليد بالهدف الأول في الدقيقة 27 من بداية اللقاء قبل أن ينجح الدولي المصري محمد صلاح في إدراك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 30 من عمر الشوط.

وبدأ ليفربول لقاء اليوم بتشكل مكون من:-

حراسة المرمى : منيوليه

خط الدفاع : أرنولد – ماتيب – كلافان – روبيرتسون

خط الوسط : ميلنر – إيمري كان – كوتينيو

خط الهجوم : محمد صلاح – فيرمينيو – ستورديج

وجاء المباراة متوسط المستوى بين الفريقين ومالت الأفضلية إلى فريق ليفربول بفضل تحركات محمد صلاح و فيرمينيو وستورديج الذين شكلوا خطورة كبيرة على مرمى الضيوف، بينما أعتمد فريق بيرنلي على الهجمة المرتدة والتي شكلت بعض الخطورة على مرمى الريدز.

وواصل الدولي المصري محمد صلاح تألقه مع فريقه الجديد، ونجخ في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الضيوف، قبل أن يدرك هدف التعادل للريدز في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وجاءت باقي مباريات اليوم كالتالي:

واتفورد 0-6 مانشستر سيتي، وست بروميتش 0 – 0 وست هام يونايتد ، نيوكاسل يونايتد 2-1 ستوك سيتي، هندرسفيلد 1-1 ليستر سيتي.