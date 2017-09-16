التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والترجي.. “آجايي والشيخ” يقودان الهجوم

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها المارد الأحمر لقاء الترجي التونسي والمقرر إقامته بعد قليل، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: سعد سمير، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبدا لله السعيد

الهجوم: أحمد الشيخ، وليد أزارو، جونيو أجايى.

يذكر أن الأهلي سيواجه الترجي التونسي يوم 23 من الشهر الجاري بتونس، ضمن مباريات الإياب من الدور ذاته.