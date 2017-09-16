الشوط الأول.. ويست بروميتش يتعادل مع وست هام بمشاركة “حجازي”

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريقي ويست بروميتش الذي يضم الدولي المصري أحمد حجازي ومضيفه وست هام يونايتد، في اللقاء المقام بين الفريقين حاليا، على استاد ذا هاوثورنس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين، وتبادل الفريقين السيطرة على منطقة وسط الملعب، ولم ينجح أي فريق في اختراق دفاعات المنافس.

قرر توني بوليس المدير الفني لفريق وست بروميتش الدفع بأحمد حجازي أساسيًا في مباراة وست هام .

أحمد حجازي يقود تشكيل بروميتش أمام وست هام

حراسة المرمى: فوستر

خط الدفاع: جيبس وإيفانز وداوسون وأحمد حجازي

خط الوسط: باري وكيتشولاك وبرنت وفيليبس

خط الهجوم: رودريجيز

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بعد أن حصد نقطة واحدة فى المباراتين الماضيتين إثر تعادله مع ستوك سيتى قبل أن يخسر أمام برايتون.

أما وست هام فيبحث عن الفوز الثاني في المباراة الثانية على التوالي بعدما فاز على ضيفه هيدرسفيلد تاون في الجولة الماضية.

وكان وست بروميتش قد سقط في فخ الهزيمة بنتيجة 3-1 أمام برايتون، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي.

ولعب أحمد حجازي أساسيًا أمام برايتون قبل أن يغادر المباراة في الشوط الثاني لصالح كيران جيبس القادم للفريق من أرسنال.