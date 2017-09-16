ستوك سيتي يتعثر في الشوط الأول أمام نيوكاسل

انتهى الشوط الأول بين فريقي نيوكاسل يونايتد وستوك سيتي، بتقدم الأول بهدف دون رد، في اللقاء المقام بين الفريقين حاليا، على استاد سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي.

يدين فريق نيوكاسل يونايتد بهذا التقدم إلى كريستيان أتسو الذي أحرز هدف الشوط الوحيد في الدقيقة 19.

وتواجد الدولي المصري رمضان صبحي على دكة بدلاء ستوك في الشوط الأول.

وبدأ ستوك اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : بوتلاند

خط الدفاع : زوما – مارتينز إيندي – فيمر – بيترز

خط الوسط : فليتشر – ألين – ضيوف – شاكيري

خط الهجوم : خيسي – شوبو موتينج

جاء الشوط الأول متوسك المستوى بين الفريقين، وتبادل الفريقين السيطرة على منطقة وسط الملعب، حتى استطاع كريستيان أتسو من استغلال خطأ في التمركز من لاعبي ستوك سيتي وأحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض.

يدخل فريق ستوك سيتي اللقاء في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط، بينما يقع نيوكاسل في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.