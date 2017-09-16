محمد صلاح ينقذ ليفربول من فخ بيرنلي في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من لقاء ليفربول وبيرنلي، في المباراة المقامة بين الفريقين حاليا، على استاد آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تقدم الضيوف عن طريق سكوت أرفليد بالهدف الأول في الدقيقة 27 من بداية اللقاء قبل أن ينجح الدولي المصري محمد صلاح في إدراك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 30 من عمر الشوط.

وبدأ ليفربول لقاء اليوم بتشكل مكون من:-

حراسة المرمى : منيوليه

خط الدفاع : أرنولد – ماتيب – كلافان – روبيرتسون

خط الوسط : ميلنر – إيمري كان – كوتينيو

خط الهجوم : محمد صلاح – فيرمينيو – ستورديج

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين ومالت الأفضلية إلى فريق ليفربول بفضل تحركات محمد صلاح و فيرمينيو وستورديج الذين شكلوا خطورة كبيرة على مرمى الضيوف، بينما أعتمد فريق بيرنلي على الهجمة المرتدة والتي شكلت بعض الخطورة على مرمى الريدز.

وواصل الدولي المصري محمد صلاح تألقه مع فريقه الجديد، ونجخ في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الضيوف، قبل أن يدرك هدف التعادل للريدز في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.