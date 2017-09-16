مؤيد العجان: مشاركتي أمام الداخلية في يد “نيبوشا”

أكد الدولي السوري مؤيد العجان مدافع الزمالك الجديد، أن مشاركته في لقاء الفارس الأبيض أمام الداخلية بالدوري العام في يد الجهاز الفني بقيادة نيبوشا.

ويلتقي الزمالك مع الداخلية مساء غدا الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري العام.

وأوضح لاعب الوحدة السوري السابق في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أنه جاهز فنيا للمشاركة مع الزمالك في لقاء الغد، مؤكدا أنه لا يعاني من أي إصابة كما تردد مؤخرا.

وأكمل مدافع الزمالك الجديد تصريحاته، أنه متحمس لمشاركته الأولى مع الأبيض، مؤكدا أنه يطمح في التتويج مع الفارس الأبيض بالعديد من البطولات في الفترة الحالية.

وتعاقد نادي الزمالك مع الدولي السوري مؤيد العجان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة قادما من الوحدة السوري مقابل 175 ألف دولار في الموسم الواحد.

وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الإنتاج الحربي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الأولى للدوري العام.