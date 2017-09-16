يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الترجي التونسي، في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد فتحي.

الوسط الدفاعي: حسام عاشور – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: أجاي – عبد الله السعيد – أحمد الشيخ.

الهجوم: وليد أزارو.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

كان البدري، قد اسعان بقائمة مكونة من 24 لاعبًا وهم:

حراسة المرمي: شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي .

خط الدفاع : سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، عبدالله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ، وليد أزارو، عماد متعب، جونيو أجايي.

يذكر أن مباراة العودة ستقام يوم 23 سبتمبر على ملعب رادس في تونس.