رمضان صبحي على دكة بدلاء ستوك سيتي أمام نيوكاسل

أعلن مارك هيوز المدير الفني لفريق ستوك سيتي التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها لقاء نيوكاسل يونايتد، والمقرر له بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.

رمضان صبحي يواصل الجلوس على دكة ستوك سيتي

وشهدت تشكيلة ستوك سيتي تواجد الدولي المصري رمضان صبحي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ستوك سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: بوتلاند

خط الدفاع: زوما – مارتينز – بيترس – ويمر

خط الوسط: بيرام ضيوف – ألين – فليتشر

خط الهجوم: شاكيري – كوبو موتينج – خيسي

يذكر أن ستوك سيتي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط، بينما يقع نيوكاسل في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

ويدخل الضيوف ستوك سيتي مواجهة نيوكاسل برغبة تحقيق الفوز الثاني لهم هذا الموسم، بعدما خاض الفريق 4 مباريات فاز في واحدة وخسر مثلها، بينما سقط في فخ التعادف خلال مواجهتين.

وكان زملاء صبحي قد حققوا تعادلًا مميزًا 2-2 حققه في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد، ويسعون في مواصلة صحوتهم بالفوز على نيوكاسل.