بروميتش يدفع بأحمد حجازي أساسيا أمام وست هام

قرر توني بوليس المدير الفني لفريق وست بروميتش الدفع بأحمد حجازي أساسيًا في مباراة وست هام ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحمد حجازي يقود تشكيل بروميتش أمام وست هام

حراسة المرمى: فوستر

خط الدفاع: جيبس وإيفانز وداوسون وأحمد حجازي

خط الوسط: باري وكيتشولاك وبرنت وفيليبس

خط الهجوم: رودريجيز

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بعد أن حصد نقطة واحدة فى المباراتين الماضيتين إثر تعادله مع ستوك سيتى قبل أن يخسر أمام برايتون.

أما وست هام فيبحث عن الفوز الثاني في المباراة الثانية على التوالي بعدما فاز على ضيفه هيدرسفيلد تاون في الجولة الماضية.

وكان وست بروميتش قد سقط في فخ الهزيمة بنتيجة 3-1 أمام برايتون، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي.

ولعب أحمد حجازي أساسيًا أمام برايتون قبل أن يغادر المباراة في الشوط الثاني لصالح كيران جيبس القادم للفريق من أرسنال.