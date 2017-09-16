“ميسي” يتسبب في انقلاب برشلوني على محمد صلاح

انقلبت جماهير نادي برشلونة الإسباني على محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لفوزه بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

مجلة أمريكية: جماهير برشلونة انقلبت على محمد صلاح

وذكرت مجلة “سبورتس إليستوريتيد” الأمريكية أن الجماهير أطلقت حملة غضب على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” ضد محمد صلاح في فريق ليفربول الذي منحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، لقب أفضل لاعب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، في الاستفتاء الجماهيري الذي نظمه عبر موقعه الرسمي.

وأوضح المجلة إعلان الاتحاد الأوروبي أثار دهشة العديد من المشجعين ، نظرًا لتفوق صلاح على أداء ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني وهاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.

وأشارت المجلة إلى أن ميسي الذي أحرز مرتين لصالح برشلونة أمام مباراتها مع يوفنتوس في الفوز ب 3-0، تم تجاهله من أجل أداء صلاح المتميز.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا لليفربول في مباراة فريقه أمام إشبيلية الإسباني التي انتهت بالتعادل 2-2 وحصل خلالها الفرعون المصري على لقب الأفضل.