“حادثة” لجماهير الأهلي في الطريق لمباراة الترجي

انقلبت سيارة في طريق إسكندرية الصحراوي بعد اصطدامها بسيارة ملاكي تنقل جماهير الأهلي إلى استاد برج العرب استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

انقلاب سيارة لجماهير الأهلي في الطريق لبرج العرب

ويستضيف نادي الأهلي في الساعة السابعة مساء اليوم نظيره الترجي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وتشهد الطرق المؤدية لاستاد برج العرب بالإسكندرية تشديدات أمنية مكثفة لمنع دخول غير حاملي تذاكر المباراة.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وأعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المبدئية لمباراة الترجي التونسي واستبعد منها ميدو جابر للإصابة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير – رامى ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول – صبرى رحيل – حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – عبد الله السعيد، صالح جمعة – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو – عماد متعب – جونيور أجايي.