خالد بيومي يحلل: 6 عيوب خطيرة في دفاع الترجي يجب على الأهلي اقتناصها

كشف المحلل الرياضي خالد بيومي، عن أهم أخطاء نادي الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي المصري الليلة في دوري أبطال إفريقيا.

خالد بيومي يحلل عيوب دفاع ووسط الترجي أمام الأهلي

ويستضيف نادي الأهلي نظيره الترجي في الساعة السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وقال خالد بيومي، عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أولى نقاط الضعف طرفي الملعب على المستوى الدفاعي لمباركي وخليل شمام”.

وأضاف بيومي: :ثانيًا المساحة التي تتواجد بين أطراف الملعب الأمامين والخلفيين نظرًا لعدم قيام أنيس وفخر الدين بن يوسف بالمساعدة”.

وتابع: “ثالثًا الفجوة المتواجدة في قلبي الدفاع الطالبي وشمس الدين الزوادي البطيء جدًا، حتى وإن كان وسط ملعبهم قوي جدًا”.

وواصل: “رابعًا الضغط يولد الارتباك على الثلث الأخير، لذا من المفروض من خماسي الأهلي الأمامي الضغط ثم الضغط ثم الضغط”.

وأوضح: “خامسًا رقابة فرجاني ساسي وغيلان الشعلاني يفقد الفريق أهم نقاط قوته في صناعة اللعب للثلاثي الأمامي.

وختم: “سادسًا المرتدة السريعة قاتلة على الترجي، وده دور فتحي ومعلول في نقل الهجمة، نظرًا لأن طبيعة لعب وسط ملعب الترجي الإفراط في الشق الهجومي”.