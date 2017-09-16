ضربة مفاجئة من “سليمان” تهدد فوز مرتضى منصور بانتخابات الزمالك

يخطط أحمد سليمان المرشح المحتمل لرئاسة نادي الزمالك لتوجيه ضربة قوية لرئيس النادي الحالي قبل انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

حرب سليمان ومرتضى منصور تشتعل

ويحاول أحمد سليمان ضم عضوين من قائمة مرتضى منصور الانتخابية ليؤكد أنهما غير مقتنعين به مما يرفع من أسهمه في الفوز بالانتخابات.

وكان مرتضى قد أعلن عن ضم أحمد جلال إبراهيم وهاني زادة وحازم ياسين وأحمد مرتضى منصور إلى قائمته، وأن أشرف صبحي ومدحت العدل في الطريق إلى قائمته أيضًا.

ويبذل أحمد سليمان محاولات مع أشرف صبحي ومدحت العدل إلى قائمته الانتخابية، لما لهما من ثقل انتخابي وشعبية كبيرة في النادي بعد أن أرسل لهما بعض الرسائل الخاصة لجس نبضهما.

واشتعلت الحرب الانتخابية مبكرًا بين أحمد سليمان ومرتضى بعدما قرر الأخير منع الأول من دخول مقر النادي بميت عقبة وهو ما دفعه للجوء لعمل محاضر ضده في أقسام الشرطة، كما قرر تقديم بلاغ للنائب العام ضد هاني زادة عضو المجلس الحالي وصديق مرتضى يتهمه بغسيل الأموال والتجارة في العملة.

ورد مرتضى منصور على سليمان ببيانات وتصريحات ساخنة اتهمه فيها بنشر صور وأفلام جنسية على موقع وزارة الداخلية.