صدمة للأهلاوية.. فوزي البنزرتي تخصص “عكننة” على حسام البدري

يستضيف نادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

حسام البدري ضد البنزرتي

ويقود الأهلي حسام البدري فنيًا بينما الترجي يدخل مباراة اليوم بقيادة فوزي البنزرتي المعروف بخبرته الإفريقية الكبيرة.

وتعد مواجهة اليوم هي الصدام الثالث بين حسام البدري المدير الفني للأهلي، وفوزي البنزرتي مدرب الترجي التونسي، حيث سبق وأن التقيا في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2010.

ونجح الأهلي في الفوز خلال عام 2010 بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد فضل وأحمد فتحي، قبل أن يخسر في الإياب بهدف شهير سجله مايكل إينرامو باليد، ليطيح بالفريق الأحمر خارج البطولة.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وأعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المبدئية لمباراة الترجي التونسي واستبعد منها ميدو جابر للإصابة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير – رامى ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول – صبرى رحيل – حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – عبد الله السعيد، صالح جمعة – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو – عماد متعب – جونيور أجايي.