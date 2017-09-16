ماذا قال أبوتريكة عن تفوق محمد صلاح على ميسي ورونالدو

أشاد محمد أبوتريكة نجم نادي الأهلي الأسبق بفوز محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أبوتريكة: فوز محمد صلاح بالجائزة شرف لنا

وتفوق محمد صلاح على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني باستفتاء الجماهير على موقع الاتحاد الأوروبي “يويفا”.

وأكد أبوتريكة أن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الأول شرف للمصريين والعرب خاصة بعدما أصبح محط أنظار العالم.

وأوضح أبوتريكة أن محمد صلاح استحق لقب مباراة ليفربول وإشبيلية بفضل ما قدمه من مجهود خرافي على المستوى الفردي والجماعي.

وأضاف: “محمد صلاح لاعب زكي ويستطيع أن يضع الأشياء في إطارها الطبيعي بعد الفوز بالجائزة.

وأشار أبوتريكة إلى أن ما ينقص محمد صلاح هو تكامل أدائه الفردي مع النتائج الجماعية للريدز لأنه إذا تحسنت النتائج فستظهر إمكانيات صلاح أكثر.

وكان محمد صلاح قد أحرز هدفًا في تعادل ليفربول وإشبيلية الإسباني 2-2 في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.