خطة وزارة الداخلية للقبض على مباراة الأهلي والترجي

تتأهب وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية لتأمين مباراة الأهلي والترجي التونسي منعًا لحدوث أي أعمال شغب من شأنها أن تؤثر على راحة الجماهير في الاستمتاع بالمباراة الكبيرة.

14 كمينا لتأمين لقاء الأهلي والترجي

ويستضيف نادي الأهلي في الساعة السابعة مساء اليوم نظيره الترجي التونسي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ونشرت مديرية أمن الإسكندرية 14 كمينًا قبل الوصول لملعب برج العرب، لتفتيش الجماهير ومنع مرور غير حاملى تذاكر مباراة الأهلى والترجي.

ونوهت المديرية الجماهير إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المنشورة وعدم محاولة اختراقتها حرصًا على سلامتهم.

والتقى الأهلي في 14 مباراة بمختلف البطولات الإفريقية، تفوق خلالها الشياطين الحمر 5 مرات، وفاز بطل تونس فى 3 مباريات، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وأعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المبدئية لمباراة الترجي التونسي واستبعد منها ميدو جابر للإصابة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير – رامى ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول – صبرى رحيل – حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – عبد الله السعيد، صالح جمعة – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو – عماد متعب – جونيور أجايي.