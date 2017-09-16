تقارير إنجليزية تكشف عن ضربة جديدة لرمضان صبحي قبل لقاء ستوك ونيوكاسل

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن رمضان صبحي جناح فريق ستوك سيتي لن يشارك في مباراة اليوم أمام نيوكاسل في منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويحل ستوك سيتي في الساعة الرابعة عصر اليوم ضيفًا على نيوكاسل في إطار مباريات الجولة الخامسة للبريميير ليج.

رمضان صبحي مهدد بالغياب أمام نيوكاسل

وقالت صحيفة “جارديان” البريطانية سيكون خارج تشيكلة ستوك سيتي أمام نيوكاسل.

وأشارت إلى أن مارك هيوز سيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: بوتلاند

خط الدفاع: زوما وشاوكروس وفيمر وبيترس

خط الوسط: بيرام ضيوف وجو آلان وفيلتشر وخيسي رودريجيز

خط الهجوم: موتينج وشاكيري.

وشددت الصحيفة على أن هذه التشكيلة هي التي خاضت مباراة مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة وساهمت في تعادل الفريق 2-2 أمام كتيبة جوزيه مورينيو.

وغاب رمضان صبحي عن المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد التي لعب فيها موتينج على حساب الفرعون المصري.

ويحتل ستوك سيتي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط بينما نيوكاسل تحت قيادة مدربه رافاييل بينيتيز في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.