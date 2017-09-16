حسام البدري “محتار” أمام الترجي بسبب “مهندس” موقعة 2012

وقع الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة حسام البدري في حيرة شديدة لاختيار تشكيل الفريق في مباراة الترجي التونسي الليلة.

ويستضيف الأهلي في الساعة السابعة مساء اليوم نظيره الترجي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يفاضل بين أزارو وسليمان

ويفاضل حسام البدري بين الثنائي وليد سليمان والمغربي وليد أزارو، لبدء المباراة، حيث يؤيد بعض أفراد الجهاز الفني الدفع بوليد سليمان نظرًا لخبرته الشديدة بجانب تألقه في أكثر من مناسبة أمام الترجي أبرزها في موقعة 2012 في رادس، حيث كان أحد أبرز لاعبي الفريق.

ويؤيد أصحاب هذا الرأي الدفع بجونيور أجايي كمهاجم صريح على أن يكون وليد أزارو ورقة رابحة على دكة البدلاء.

فيما يرغب حسام البدري الدفع بوليد أزارو لقيادة الهجوم للضغط من البداية وإحراز هدف مبكر في شباك الترجي.

ويحسم الجهاز الفني للأهلي موقفه النهائي خلال المحاضرة الأخيرة عصر اليوم، والتي سيتم الاستقرار خلالها علي التشكيل الأساسي.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وأعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المبدئية لمباراة الترجي التونسي واستبعد منها ميدو جابر للإصابة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير – رامى ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول – صبرى رحيل – حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – عبد الله السعيد، صالح جمعة – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو – عماد متعب – جونيور أجايي.