مرتضى منصور يتهم “زملكاوي” بنشر صور جنسية على موقع وزارة الداخلية

دافع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي بسبب البلاغ الذي تقدم به ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق واتهمه بغسيل الأموال والإتجار في العملة.

مرتضى منصور يهاجم أحمد سليمان

وقال مرتضى منصور للموقع الرسمي لناديه: “ممدوح عباس الجبان بيقول إن هاني زادة غسيل أموال، لأ اللي عامل غسيل أموال وهيهرب انتم.. دة 90% في مصر اللي بيتاجروا في العملة يا غبي إخوان اللي أنت جايب محامي بتاعهم”.

وأضاف مرتضى منصور: “هو فيه تجار عملة في الوقت الحالي.. أنت معاك واد صايع البلطجي الكذاب اللي بينزل على موقع وزارة الداخلية المحترمة صور وأفلام جنسية”.

وتابع موجعًا كلامه لأحمد سليمان المرشح المحتمل لرئاسة الزمالك: “إيه الرسائل اللي عمال تبعتها كل يوم للأعضاء منين وأنت مش لاقي تأكل.. بتجيبها منين مش ده غسيل أموال”.

وواصل: “فيه ولد اسمه كمال شعيب محامي إخوانجي وواكل علقة قبل كدة وخرب النادي مع ممدوح عباس وسابوه مديون بـ306 مليون مش ده إهدار المال العام”.