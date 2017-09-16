تشكيل الترجي التونسي المتوقع أمام الأهلي.. احذروا “الخطاف”

استقر فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الترجي التونسي على تشكيل فريقه لمباراة الأهلي المصري في الساعة السابعة مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويغير فوزي البنزرتي طريقة لعبه أمام الأهلي من 4-2-3-1 إلى 4-3-2-1 للسيطرة على منطقة وسط الملعب ومواجهة هجمات القلعة الحمراء.

ويلجأ الترجي التونسي إلى اللعب بطه ياسين الخنيسي كمهاجم صريح وخلفه فخر الدين بن يوسف وأنيس البدري أمام ثلاثي الوسط غيلان الشعلالي وفرجاني ساسي وفوسيني كوليبالي.

تشكيل الترجي التونسي المنتظر أمام الأهلي

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: خليل شمام – شمس الدين الزوادي – على المشانى – إيهاب مباركي

خط الوسط: فرجانى ساسي – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالي – فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: أنيس البدري – طه ياسين الخنيسي

ويعتمد الترجي التونسي على تحركات ثلاثي الخط الهجومي الذى يضم فخر الدين بن يوسف وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي هداف الدورى التونسى فى نسخته الماضية وهداف منتخب تونس والذي يجيد خطف الأهداف من أنصاف الفرص.

ويجيد الترجي صناعة الهجمة المرتدة بالاعتماد نظرًا لمهارة الثلاثي الهجومي وقدرتهم على الاحتفاظ بالكرة.

أما لاعب الوسط المدافع فرجاني ساسي مع زميله فوسيني كوليبالي قيجيدان السيطرة على وسط الملعب نظرًا لخبرة الأول ومشاركته مع منتخب تونس.

ويجب على الأهلي الحذر من تحركات طه الخنيسي مهاجم الترجي بين قلبي دفاع القلعة الحمراء.