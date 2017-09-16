8 نقاط قوة في الترجي التونسي و4 عيوب قاتلة لصالح الأهلي

يمتلك نادي الترجي التونسي نقاط ضعف وقوة عندما يواجه الأهلي المصري في الساعة السابعة مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

نقاط قوة بحكم الخبرة

وتعد أهم نقاط قوة الترجي خارج حدود المستطيل الأخضر امتلاك الخبرة الإفريقية للمباريات الكبيرة لأنه يملك فريقًا ممزوجًا بعناصر الشباب والخبرة مثل خليل شمام وفخر الدين بن يوسف وإيهاب المباركي وبن شريفية وذلك إلى جانب مدربه فوزي البنزرتي صاحب التاريخ الطويل في إفريقيا.

ويلعب الترجي التونسي بنفس طريقة لعب الأهلي وهي 4-2-3-1 تحت قيادة فوزي البنزرتي

نقاط قوة داخل الملعب

– يعتمد الترجي التونسي على قوة الخط الهجومي الذى يضم فخر الدين بن يوسف وأنيس البدري وسعد بقير وطه ياسين الخنيسي هداف الدورى التونسى فى نسخته الماضية وهداف منتخب تونس.

– يجيد الترجي صناعة الهجمة المرتدة بالاعتماد على الرباعي الهجومي ومهاراتهم بوجود 3 لاعبين خلف الخنيسي.

– لاعب الوسط المدافع فرجاني ساسي مع زميله فوسيني كوليبالي يجيدان السيطرة على وسط الملعب وإذا انضم إليهم فرانك كوم للعب بطريقة 4-3-2-1 ستزداد قوة الوسط

– الجبهة اليسرى تمثل نقطة قوة الترجي بوجود الظهير خليل شمام وأمام فخر الدين بن يوسف والتي يجب أن يتصدى لها أحمد فتحي كل قوته مع معاونة من الجناح الأيمن.

– العرضيات هي أخطر أسلحة الترجي ويكفي أن الظهير الأيسر خليل شمام بلغت دقة عرضياته 100% بواقع 48 عرضية صحيحة في دوري أبطال إفريقيا

– تحركات طه الخنيسي مهاجم الترجي بين قلبي دفاع الأهلي يجب الحذر منها دائمًا.

نقاط ضعف الترجي

– كثرة تقدم خليل شمام وترك مساحات شاسعة خلفه يمكن اللعب عليها من خلال أحمد الشيخ أو أي جناح سريع

– كعادة الأندية الإفريقية فإن الترجي يعاني من أزمات قلب دفاع نظرًا للبطء الشديد في التحركات والأخطاء الفردية الكثيرة.

– الترجي يلعب باستمرار على خط واحد لذلك يمكن ضربه بسهولة من خلال البينيات.

– الحارس معز بن شريفية له أخطاء كثيرة الملقب بالقاتل من قبل الجماهير لكثرتها.

تشكيل الترجي التونسي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: خليل شمام – شمس الدين الزوادي – على المشانى – إيهاب مباركي

خط الوسط: فرجانى ساسي – فوسينى كوليبالى – فرانك كوم – فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم أنيس البدري – طه ياسين الخنيسي