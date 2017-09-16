بث مباشر مشاهدة مباراة وست بروميتش ووست هام بتاريخ 16-9-2017

مشاهدة بث مباشر مباراة وست بروميتش ووست هام اليوم 16-9-2017 يستضيف فريق وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي نظيره وست هام في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة وست بروميتش ووست هام والقنوات الناقلة

وتقام المباراة على على ملعب “ذا هاوثورنس” في الساعة الرابعة عصر اليوم السبت وتنقلها قناة بي إن سبورتس 13 صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي.

ترتيب وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط، بعد أن حصد نقطة واحدة فى المباراتين الماضيتين إثر تعادله مع ستوك سيتى قبل أن يخسر أمام برايتون.

أما وست هام فيبحث عن الفوز الثاني على التوالي بعدما فاز على ضيفه هيدرسفيلد تاون في الجولة الماضية.

أحمد حجازي ينتظر اللعب أساسيًا في مباراة وست بروميتش ووست هام

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم تواجد أحمد حجازى فى التشكيلة الأساسية لفريق وست بروميتش ألبيون رغم عودة جوني إيفاز وماكولي من إصابتيهما.

ويدفع توني بوليس المدير الفني لفريق وست بروميتش بلاعب منتخبنا أحمد حجازي في الخط الدفاعي بلقاء اليوم بعد أن حافظ على مشاركته بالتشكيلة الأساسية على مدار الجولات الأربعة الماضية.

موعد مباراة أحمد حجازي

القنوات الناقلة : بى ان سبورتس 13

المعلق : غير مغروف

الحكم : بول تيرني

موعد المباراة : الخامسة بتوقيت السعودية

الرابعة بتوقيت مصر

الثانية بتوقيت المغرب

الثالثة بتوقيت الجزائر

الثالثة بتوقيت تونس

الرابعة بتوقيت السودان

آخر خسارة لوست بروميتش في الدوري الإنجليزي

وكان وست بروميتش قد سقط في فخ الهزيمة بنتيجة 3-1 أمام برايتون، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي.

وبقى رصيد وست بروميتش 7 نقاط وتراجع للمركز الثامن، بينما أصبح رصيد برايتون 4 نقاط في المركز الـ13.

وشارك أحمد حجازي أساسيًا أمام برايتون قبل أن يغادر المباراة في الشوط الثاني لصالح كيران جيبس القادم للفريق من أرسنال.

أحمد حجازي أفضل لاعب أمام بورنموث

وكان أحمد حجازي قد حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة بورنموث الأولى بالدوري الإنجلي وذلك عبر صحفة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهي المباراة التي فاز بها بروميتش بهدف نظيف لحجازي.