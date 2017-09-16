مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بتاريخ 16-09-2017 في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يصطدم نادي الأهلي في الساعة السابعة مساء اليوم بنظيره الترجي التونسي باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مالانج دييوهيو حكما لمباراة الأهلي والترجي

ويدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي مكون من مالانج دييوهيو حكمًا للساحة ومعه جبرائيل والحاج ماليك كمساعدين وماجيت نداي حكمًا رابعًا الغاني فريدريك كرينستيل مراقبًا للقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

وتنقل مباراة الأهلي والترجي اليوم على قناة بي إن سبورتس الرياضية 1 إلى جانب قناة النيل الرياضية الأرضية.

الأهلي يبحث عن الفوز السادس في مباراة الاهلي والترجي

ويخطط حسام البدري المدير الفني للأهلي لتحقيق نتيجة مطمئنة قبل مباراة العودة يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري في رادس.

ويسعى الأهلي لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ 2013 ويأمل في تجاوز الترجي – أولًا – والذي يسعى لعدم استقبال الهزيمة السادسة في تاريخه من القلعة الحمراء بعد خسر 5 مرات من قبل وتعادل في 6 وفاز في 3 مباريات فقط على الأهلي.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بعد التعادل الأخير الذي حققه الفريق 1-1 أمام طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري المصري.

قائمة مباراة الاهلي والترجي

وأعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المبدئية لمباراة الترجي التونسي واستبعد منها ميدو جابر للإصابة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير – رامى ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول – صبرى رحيل – حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – عبد الله السعيد، صالح جمعة – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو – عماد متعب – جونيور أجايي.

أوراق هجومية مباراة الاهلي والترجي

وعانى الأهلي هجوميًا أمام طلائع الجيش لكنه يأمل في استعادة عبد الله السعيد وأحمد الشيخ وجونيور أجايي لحالتهم الفنية أمام الترجي فالأول يمتاز بصناعة اللعب والثاني بالمراوغة والتسديد والثالث بالقوة في الالتحام وهو ما سيزعج دفاع الترجي.

أما أهم أسلحة الأهلي اليوم فهو جمهوره الذي سيزحف إلى برج العرب لمؤازرته في هذا اللقاء المصيري.

تشكيل مباراة الاهلي والترجي

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – أحمد الشيخ – وليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي

قائمة الترجي لمباراة الأهلي اليوم

حراسة المرمى :معز بن شريفية – علي الجمل

خط الدفاع :إيهاب المباركي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي – علي المشاني – منتصر الطالبي – خليل شمام

خط الوسط :فوسيني كوليبالي – فرانك كوم – غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – سعد بقير – محمد أمين مسكيني.

خط الهجوم : أنيس البدري – فخر الدين بن يوسف – ماهر بلصغير – بلال الماجري – هيثم الجويني – طه ياسين الخنيسي