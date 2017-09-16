الأهلي والترجي.. لمن يبتسم برج العرب اليوم

يستضيف فريق الأهلي في الساعة السابعة مساء اليوم السبت نظيره الترجي التونسي باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي مكون من مالانج دييوهيو حكمًا للساحة ومعه جبرائيل والحاج ماليك كمساعدين وماجيت نداي حكمًا رابعًا الغاني فريدريك كرينستيل مراقبًا للقاء.

طموحات الأهلي تصطدم بالترجي

ويتطلع حسام البدري المدير الفني للأهلي لتحقيق نتيجة مطمئنة قبل مباراة العودة يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

وتعد مباراة برج العرب اليوم قمة مبكرة لدوري أبطال إفريقيا بين فريقين هما الأقوى في القارة السمراء حاليًا.

ويأمل الأهلي في استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ 2013 ويعلم أن عقبة الترجي ربما تكون هي الأقوى والأشرس خلال هذه الرحلة.

وما يثير مخاوف جماهير الأهلي اليوم التعادل الأخير الذي حقق الفريق 1-1 أمام طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري المصري، والتي أثبتت أن الفريق بحاجة لعلاج مشاكله الهجومية رغم وجود المغربي وليد أزارو.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وأعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المبدئية لمباراة الترجي التونسي واستبعد منها ميدو جابر للإصابة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير – رامى ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول – صبرى رحيل – حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – عبد الله السعيد، صالح جمعة – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو – عماد متعب – جونيور أجايي.

أوراق الأهلي الرابحة

تعد أوراق عبد الله السعيد وأحمد الشيخ وجونيور أجايي هي الأهم في الأهلي إذا كانوا في حالتهم الفنية بالأول يمتاز بصناعة اللعب والثاني بالمراوغة والتسديد والثالث بالقوة في الالتحام وهو ما سيزعج دفاع الترجي.

ويتسلح الأهلي بحضور جماهيره اليوم لموقعة برج العرب والتي تكون مفعول السحر ومنبع روح الفانلة الحمراء في المباريات الكبيرة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الترجي

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – أحمد الشيخ – وليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي

الترجي يتحدى الأهلي والإرهاق

في المقابل يسعى فريق الترجي بقيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي لتحقيق نتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة السادسة أمام القلعة الحمراء.

واشتكى البنزرتي في المؤتمر الصحفي للمباراة من إرهاق لاعبيه نتيجة مشاركتهم مع منتخب تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس 2018.

قائمة الترجي لمباراة الأهلي

حراسة المرمى :معز بن شريفية – علي الجمل

خط الدفاع :إيهاب المباركي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي – علي المشاني – منتصر الطالبي – خليل شمام

خط الوسط :فوسيني كوليبالي – فرانك كوم – غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – سعد بقير – محمد أمين مسكيني.

خط الهجوم : أنيس البدري – فخر الدين بن يوسف – ماهر بلصغير – بلال الماجري – هيثم الجويني – طه ياسين الخنيسي