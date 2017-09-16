كوبر يحصل على هذا المبلغ في حال إقالته

سيحصل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري على مبلغ 15 مليون جنيه في حال قرر اتحاد الكرة إقالته من منصبه إذا لم يتمكن من التأهل لكأس العالم 2018.

اتحاد الكرة يدفع الشرط الجزائي لكوبر في حال إقالته

وينص الشرط الجزائي للمدرب الأرجنتيني على حصوله على 15 مليون جنيه، حيث ينتهي راتبه في شهر يونيو المقبل.

وحقق المنتخب فوز هام على أوغندا في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، على استاد برج العرب الإسكندرية ليعوض خسارته بهدف في كمبالا.

وتصدر منتتخب مصر مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويستضيف منتخب مصر في الجولة المقبلة يوم 8 أكتوبر نظيره الكونغولي بينما يخرج منتخب غانا لمواجهة أوغندا في عقر دارها تحت شعار لا بديل عن الفوز للفريقين.

ورغم اقتراب لفراعنة بقيادة المدرب الأرجنتيني من تحقيق حلم الملايين إلا أن الجميع سيطلب برحيله في حال فشله.