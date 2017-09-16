الزمالك يفقد مدافعه أمام الداخلية.. ونيبوشا في ورطة

يخوض الزمالك مواجهة الداخلية بعد غد الأحد فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، بدون خدمات محمود حمدي “الونش” مدافع الفريق.

نيبوشا يخسر خدمات مدافع الزمالك

وتعرض اللاعب لكدمة في الركبة خلال تدريبات الفريق اليوم الجمعة، وسيحتاج الونش راحة مدتها 10 أيام قبل استئناف التدريبات الجماعية نع زملائهن بعد أن جلس على دكة البددلاء في أول مباراة.

ويخسر نيبوشا المدير الفني للزمالك خدمات اللاعب خلال مباراتي الفريق المقبلتين في بطولة الدوري الممتاز الفترة المقبلة خلال مواجهتي الداخلية والمصري البورسعيدي.

الزمالك يستعد لمواجهة الداخلية بعد التعادل أمام الانتاج الحربي

ويستعد نيبوشا المدير الفني للزمالك تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط كاملة بعد التعثر في أول لقاء بمشواره مع الزمالك بالتعادل أمام الانتاج الحربي وحصد نقطة واحدة في أول مشاركة.

ويبدو أن المدير الفني الجديد لللقلعة البيضاء لايريد التفريط في نقاط المباراة المقبلة خوفا من تكرار تعثره المباراة الماضية حتى لاتهتز صورته أمام جمهور الزمالك وقدرته على تحقيق الفوز من أجل حصد البطولات بعد رحيل أوجستو إيناسيو المدرب السابق.