مدرب الزمالك يضحي بباسم مرسي أمام الداخلية

يستعد نيبوشا المدير الفني للزمالك للاعتماد على صفقات النادي الجديدة خلال مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز الفترة المقبلة.

نيبوشا يستعد للداخلية بكاسونجو بدلا من باسم مرسي

ونال الكونغولى كاسونجو إعجاب المدرب الجديد خلال مران الفريق استعدادا لمواجهة الداخلية بعد غد الأحد فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

ويفضل نيبوشا البدء بلاعب الزمالك الجديد بدلا من باسم مرسي مهاجم الفريق الأساسي في المباراة المقبلة حيث سيجلس الحاسم على دكة البدلاء لصالح كاسونجو.

الزمالك يستعد لمواجهة الداخلية بعد التعادل أمام الانتاج الحربي

ويستعد نيبوشا المدير الفني للزمالك تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط كاملة بعد التعثر في أول لقاء بمشواره مع الزمالك بالتعادل أمام الانتاج الحربي وحصد نقطة واحدة في أول مشاركة.

ويبدو أن المدير الفني الجديد لللقلعة البيضاء لايريد التفريط في نقاط المباراة المقبلة خوفا من تكرار تعثره المباراة الماضية حتى لاتهتز صورته أمام جمهور الزمالك وقدرته على تحقيق الفوز من أجل حصد البطولات بعد رحيل أوجستو إيناسيو المدرب السابق.