يستعد اللاعب السوري علاء الشبلي لاعب الزمالك الجديد للمشاركة بقميص فريقه خلال مباريات الدوري الممتاز المقبلة.

الشبلي يستعد للظهور الأول بقميص الزمالك

وقرر اتحاد الكرة، منح اللاعب السوري البطاقة الدولية المؤقتة بعد 10 أيام، وتحديدا يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري حتى يتمكن من اللعب خلال الفترة المقبلة.

وسيقوم اتحاد الكرة، بمنح اللاعب البطاقة الدولية فى حال تأخر وصول بطاقة اللاعب السوري من الاتحاد العراقى لكرة القدم بعد أن غاب عن أول مباراة للفريق أمام الانتاج الحربي.

الزمالك يستعد لمواجهة الداخلية بعد التعادل أمام الانتاج الحربي

من ناحية أخرى يستعد الزمالك لمواجهة الداخلية بعد غد الأحد فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

ويستعد نيبوشا المدير الفني للزمالك تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط كاملة بعد التعثر في أول لقاء بمشواره مع الزمالك بالتعادل أمام الانتاج الحربي وحصد نقطة واحدة في أول مشاركة.

ويتطلع اللاعب السوري الجديد لأول ظهور له بعد الحصول على البطاقة الدولية الخاصة به ليبدأ مشواره مع الفارس الأبيض.