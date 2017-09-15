الصورة العائلية التي أشعلت ثورة غضب محمد صلاح

اشتعلت ثورة غضب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” بدعوى نشر إحدى الصور العائلية التي تخص حياته الشخصية.

صورة ابنة محمد صلاح مع جدها تثير غضبه

الصورة العائلية التي أغضبت محمد صلاح كانت لوالده مع نجلته مكة عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ولاقت تعليقات عديدة أدت إلى غضبه قبل أن يتم حذفها.

وفتح محمد صلاح نجم منتخب مصر النار على المتحدثين بلسانه في تغريدات عبر حسابه على تويتر قال فيها: “في ناس بدأت تتعدى حدودها وتنزل صور عائلية وتدخل في خصوصيات بعد كده الكلام هيبقى موجه”.

وأضاف محمد صلاح: “لو سمحتم محدش يتكلم علي لساني أنا اقدر أقول هنا اللي أنا عايز أوصله للناس” ثم أتبع ذلك بإيموشن “ابتسامة” لحسام حسن المدير الفني للمصري كناية عن أنه لم يتضايق من ردود الأفعال عبر صفحته على تويتر.

وتعهد متابعو محمد صلاح على تويتر بالدفاع عنه وطالبوه ألا يعكر مزاجه ويركز في الاستعداد لمباراة فريقه المقبلة أمام بيرنلي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا في مباراة ليفربول وإشبيلية التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أووربا، واختير رجل المباراة رغم التعادل والذي صدر القلق لجماهيره لأنه جاء بعد أيام من الخسارة بخماسية أمام مانشستر سيتي في البريميير ليج بعد تعرض ساديو ماني للطرد للتدخل العنيف على حارس السيتي.