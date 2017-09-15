تعرف على حقيقة ترشح حازم إمام لانتخابات الزمالك ومنافسة مرتضى منصور

علق حازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق على حقيقة نيته في الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة على منصب رئيس القلعة البيضاء.

إمام ينفي حقيقة ترشحة لمنصب رئيس الزمالك

وأكد الثعلب الصغير أنه لا ينوي الترشح على منصب رئيس الزمالك خلال الفترة المقبلة، لينفي الأخبار التي انتشر مؤخرا حول رغبته في خوض الانتخابات.

وقدم إمام الشكر للجمهور الذي رحب بنجم الزمالك السابق في الانتخابات المقبلة، وخاصة الذين قاموا بتدشين صفحات وحملات عبر مواقع التواصل الإجتماعي لترشيح الثعلب الصغير للانتخابات.

وأوضح إمام أن موقفه لم يتغير تجاه التلاشح لانتخابات الزمالك حتى الآن.

مرتضى منصور وأحمد سليمان أبرز المرشحين لانتخابات القلعة البيضاء

ويتنافس مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي وأحمد سليمان عضو النادي السابق على منصب رئيس النادي.

وأعلن الثنائي ترشحهما على منصب الرئيس خلال الانتخابات التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل.

ويتمتع إمام بشعبية كبيرة من قبل عشاقه من جمهور الزمالك الذي يرغب في رؤيته في منصب رئيس النادي خلال السنوات المقبلة.