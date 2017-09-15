“الونش” يغيب ويثير أزمة في دفاع الزمالك أمام الداخلية

تأكد غياب محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام الداخلية للإصابة.

محمود الونش يغيب عن مباراة الزمالك والداخلية

وغاب محمود الونش عن تدريب الزمالك اليوم استعدادًا لمباراة الداخلية يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وتلقى الصربي نيبوشا المدير الفني للزمالك صدمة كبيرة لإصابة الونش واضطراره للاعتماد على الثنائي محمد مجدي ومحمود علاء في قلب الدفاع نظرًا لإصابة علي جبر أيضًا.

ويدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادًا لمباراة الداخلية تحت قيادة مدربه علاء عبد العال المعروف بقدرته على مصارعة الأندية الكبيرة للدقائق الأخيرة.

وكان الزمالك قد تعادل في مباراة الإنتاج الحربي 1-1 بالجولة الأولى للمسابقة المحلية وهو التعادل الذي سرب القلق لجماهير القلعة البيضاء في ظل تذبذب المستوى رغم الاعتماد على الثنائي الهجوم كاسونجو كابونجو وخالد قمر.

ويدرس نيبوشا الاعتماد على كاسونجو وباسم مرسي أمام الداخلية بدلًا من خالد قمر بعد تألقه في التدريبات الأخيرة للأبيض وتقديمه لأوراق اعتماده أمام الخواجة على حساب خالد قمر.