البنزرتي: أقدر شعبية الأهلي ولن ألعب أمامه بطريقه دفاعية

أكد فوزي البنزرتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي،أنه لن يلعب أمام الأهلي بطريقة دفاعية في مواجهة الغد.

الأهلي سيواجه الترجي التونسي، غداً السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال البنزرتي، خلال تصريحات صحفية، ” أقدر شعبية الأهلي داخل إفريقيا، ولكن سألعب بطريقتي ولن ألعب بطريقة دفاعية، بالطبع لم أهاجم طوال الوقت ولكن سألعب بخطة متوازنة مابين الهجوم و الواجب الدفاعي”.

وأضاف المدير الفني للترجي، ” سأعتمد على الثنائي الإيفواري فوم كوليبالي و الكاميروني فرامك كوم، من أجل إيقاف هجوم الأهلي”.

وتابع، ” لم أفكر في الوقت الحالي إلا في مباراة الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل خوض مباراة الإياب ونحن نتمتع بالرحة ليس بالضغط”.

البنزرتي يشيد بلاعبي الأهلي

وأوضح، ” بالرغم من قيمة وإمكانيات لاعبي الأهلي، إلا أننا سوف نلعب بطريقتنا غداً من أجل التأهل إلي المربع الذهبي من البطولة في تونس”.

واختتم الفريق التونسي تدريباته مساء اليوم، في مقر إقامة الفريق بالإسكندرية، واكتفي بتدريبات بدنية فقط.