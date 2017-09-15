مدرب الترجي يرفض مران الفريق الأخير.. لهذا السبب

رفض فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الترجي التونسي خوض مران فريقه الأخير على ملعب برج العرب قبل انطلاق مباراته أمام الأهلي في الساعة السابعة مساء غد ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

البنزرتي يكتفي بمران خفيف استعدادا للمارد الأحمر

ويخشى البنزرتي أعين الأهلي خلال مران فريقه حتى لا يعرف يأي طريقة ينوي خوض اللقاء الهام، واكتفي بمران خفيف للمواجهة

من ناحية أخرى اشتكى مجدي تراوري المدرب العام لفريق التونسي من إرهاق وإجهاد لاعبيه قبل المواجهة.

وأكد تراوري أن معظم نجوم فريقه يعانون من الإرهاق الشديد للمشاركة في البطولة العربية لنهايتها ثم انضمام الدوليين لمنتخب تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقال تراوري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة :”نعاني من الإرهاق بسبب تواجدنا في مجموعة صعبة قبل التأهل ثم البطولة العربية ثم تصفيات المونديال للدوليين.

وأوضح تراوري ان الترجي سيلعب للفوز في مباراة برج العرب بالإسكندرية بصرف النظر عن أي حسابات أخرى لأن التأهل لنصف النهائي هدفهم.