صحيفة بريطانية تكشف سر تفوق صلاح على ميسي وكريستيانو

كشفت صحيفة ديلى ستار البريطانية عن سر تفوق محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد في سباق أفضل لاعب في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بتصويت الجماهير.

صلاح يخطف جائزة الأفضل من ميسي وكريستيانو

وأكدت الصحيفة أنه رغم أن اللاعب المصري لم يصل لمستوى ميسي أو رونالدو إلا أن الشعب المصري ساهم في حصوله على الجائزة بسبب التصويت من قبل عشاق صلاح التي اطلقت عليهم اسم “جيش صلاح المصري” ليفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”،لأفضل لاعب في الجولة الأولى.

وشارك صلاح في مباراة فريقه أمام إشبيلية والتي انتهت بنتيجة (2-2) وأحرز هدفا في المباراة.

وبعد تسجيله في شباك إشبيليه دخل صلاح ضمن 10 مرشحين للفوز باللقب، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد، والبرازيلي نيمار المنتقل حديثا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نسبة صلاح حيث حصد 51% من الأصوات، مقابل 20% لميسي.

وجاء رونالدو في المركز الثالث برصيد 12% من نسبة الأصوات فيما جاء جيمس رودريجيز صانع ألعاب بايرن ميونيخ في المركز الرابع برصيد 7% من الأصوات.

واحتل البرازيلي نيمار نيمار داسيلفا المركز الخامس برصيد 4%، وروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 3%.