بشرى للأهلي.. أزمة عنيفة تضرب الترجي قبل مواجهة الغد

اشتكى مجدي تراوري المدرب العام لفريق التونسي من إرهاق وإجهاد لاعبيه قبل مواجهة الأهلي المصري في الساعة السابعة مساء غد ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

مدرب الترجي يعترف بإجهاد لاعبيه

وأكد تراوري أن معظم نجوم فريقه يعانون من الإرهاق الشديد للمشاركة في البطولة العربية لنهايتها ثم انضمام الدوليين لمنتخب تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقال تراوري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة :”نعاني من الإرهاق بسبب تواجدنا في مجموعة صعبة قبل التأهل ثم البطولة العربية ثم تصفيات المونديال للدوليين.

وأوضح تراوري ان الترجي سيلعب للفوز في مباراة برج العرب بالإسكندرية بصرف النظر عن أي حسابات أخرى لأن التأهل لنصف النهائي هدفهم.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة الفريق المبدئية لمباراة الترجي التونسي واستبعد منها ميدو جابر للإصابة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير – رامى ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول – صبرى رحيل – حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – عبد الله السعيد، صالح جمعة – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – أحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو – عماد متعب – جونيور أجايي.