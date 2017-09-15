الرائد يسقط أمام الفتح .. وهدف ملغي لشيكابالا

تلقى فريق الرائد السعودي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود عبد الرازق “شيكابالا”، الهزيمة الثالثة له في الدوري على يد الفتح، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة،ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة للرائد في الدوري السعودي هذا الموسم، بعد هزيمة في المباراة الأولي أمام القادسية وفي الجولة الثانية أمام الفيصلي.

شيكابالا يتلاعب بدفاع الفتح

وشارك شيكابالا في المباراة بشكل أساسي ونجح في الظهور بشكل جيد ، بعدما تلاعب بدفاع فريق الفتح، ونجح في تسجيل هدف ولكن تم احتسابه تسلل.

كان النجم الأسمر قد قاد فريقه للتأهل إلي الدور ربع النهائي من كأس ولي العهد السعودي، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز على نظيره الفيصلي بتسديدة رائعة من لمسة واحدة، ليضرب موعداً مع اتحاد جدة السعودي، المحترف ضمن ضفوفه النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا.

يذكر أن شيكابالا قد انضم إلي صفوف الرائد السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم قادماً من نادي الزمالك.