الأهلي “أحمر” أمام الترجي

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي المصري والترجي التونسي عن خوض الأول اللقاء بزيه التلقيدي والذي يقام في الساعة مساء غد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي بزيه التقليدي أمام الترجي

ويلعب الأهلي مباراة الترجي التي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية بزيه التقليدي المكون من الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجوارب الحمراء.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة الفريق المبدئية لمباراة الترجي التونسي واستبعد منها ميدو جابر للإصابة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير – رامى ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول – صبرى رحيل – حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – عبد الله السعيد، صالح جمعة – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – أحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو – عماد متعب – جونيور أجايي.