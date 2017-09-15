رفض هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر كل الضغوط التي مورست عليه لإعادة باسم مرسي مهاجم الزمالك لصفوف الفراعنة مرة أخرى.

باسم مرسي مرفوض في المنتخب

وتمسك هيكتور كوبر بموقفه بعدم ضم مهاجم الزمالك للمنتخب نهائيًا تحت قيادته رغم أن أعضاء اتحاد الكرة طلبوا ضمه لمباراة الكونغو المقبلة بدعوى عدم وجود مهاجم مميز في الدوري المصري.

وطلب أعضاء الجبلاية من كوبر حل أزمة النقص العددي في خط الهجوم بضم باسم مرسي لكنه رد عليهم بحدة برفضه لعودة اللاعب نظرًا لأنه يخرج عن السياسة العامة المرسومة للاعبين كما ترك المنتخب في لقاء مصيري أمام غانا في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم وغادر الملعب دون استئذان اعتراضًا على تغييره.

وقرر هيكتور كوبر الاستمرار في الاعتماد على عمرو جمال لاعب الأهلي المعار إلى بيدفيست الجنوب إفريقي بعد تألقه في مباريات فريقه مؤخرًا.

ويستعد منتخب مصر لمباراة الكونغو يوم 10 أكتوبر المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني ثم غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط وأخيرًا الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.



