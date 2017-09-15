شاهد رد فعل محمد صلاح “الغاضب” على “شخص” نشر صورا خاصة لعائلته

هاجم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي النار المتحدثين بلسانه عن عائلته وذلك في تغريدات عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

محمد صلاح يتوعد المتربصين بعائلته

وكتب محمد صلاح على تويتر غاضبًا بقوله: ” في ناس بدأت تتعدى حدودها وتنزل صور عائلية وتدخل في خصوصيات بعد كده الكلام هيبقى موجه”.

ووقال صلاح: ” لو سمحتم محدش يتكلم علي لساني أنا اقدر أقول هنا اللي أنا عايز أوصله للناس”، ثم أضاف “إيموشن” حسام حسن قائلًا: “أنا مش مضايق أهو”.

ورد متابعو محمد صلاح على تويتر بألا يعكر مزاجه ويركز في الاستعداد لمباراة فريقه المقبلة أمام بيرنلي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي بينما توعد بعضهم منتقدي الفرعون بالرد الشديد تعويضًا لحق صلاح.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا في مباراة ليفربول وإشبيلية التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أووربا، واختير رجل المباراة رغم التعادل والذي صدر القلق لجماهيره لأنه جاء بعد أيام من الخسارة بخماسية أمام مانشستر سيتي في البريميير ليج بعد تعرض ساديو ماني للطرد للتدخل العنيف على حارس السيتي.