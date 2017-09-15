رسمياً.. غياب نجم الأهلي عن موقعة الترجي

تأكد غياب ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الترجي التونسي ، في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي على موعد لاستضافة نظيره الترجي التونسي، غداً السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على أن يكون لقاء العودة يوم 23 من الشهر نفسه.

وخضع اللاعب إلي أشعة على قدمه ، قبل مران الفريق اليوم، لتثبت صعوبة لحقاه بمباراة غداً أمام الترجي التونسي.

جابر يعاني من شد في العضلة الضامة

ويعاني جابر من شد قوي في منشأ العضلة الضامة، تعرض له خلال مشاركته في مران الفريق، ومن المقرر أن يحدد نسبة مشاركته في مباراة العودة المقرر لها يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب “رادس” بالعاصمة التونسية، عقب عودة الفريق من الإسكندرية.

وكان البدري قد أعلن قائمة الفريق المقرر أن يخوض بها اللقاء وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمي: شريف إكرامي ، أحمد عادل ، محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير ، رامي ربيعة ، محمد نجيب ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، علي معلول ، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية ، هشام محمد ، عبد الله السعيد ، صالح جمعة ، كريم نيدفيد، وليد سليمان ، مؤمن زكريا ، أحمد حمودي ، أحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو ، عماد متعب ، جونيور أجايي