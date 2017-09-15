كارثة جديدة لحكم مباراة الأهلي والجيش في لقاء الفنار والشمس

تسبب أحمد حمدي حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري في أزمة جديدة في اللقاء الذي أداره بين فريقي الفنار والشمس في الأسبوع الأول لدوري القسم الثاني لحساب المجموعة الثانية.

أحمد حمدي يثير أزمة في لقاء الفنار والشمس

وخرج أحمد حمدي من المباراة في حراسة الأمن والشرطة بعد الأخطاء التي ارتكبها مجددًا في القسم الثاني.

وشهدت مباراة الفنار والشمس اعتراضات كبيرة بدأت من الدقيقة 70 من عمر المباراة من جانب الجهاز الفني واللاعبين لفريق الفنار على الحكم تبعها قيام الجماهير التي تواجدت بالملعب بتوجيه السباب لحكم المباراة عقب طرده للاعب الفنار عقب هدف الشمس الثالث.

وفاز الشمس على الفنار 3-2 بعد أجواء ساخنة في اللقاء كان بطلها أحمد حمدي.

وكان أحمد حمدي قد أدار مباراة الأهلي والجيش في افتتاح القسم الأول والتي انتهت بالتعادل 1-1 وواجه انتقادات حادة من القلعة الحمراء وجماهيرها.

واتهم جمهور الأهلي الحكم أحمد حمدي بتجاهل احتساب 3 ركلات جزاء للفريق مما أدى لسقوطه في فخ التعادل.