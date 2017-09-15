حسام البدري يطمئن جماهير الأهلي ويفجر مفاجأة عن لقاء الترجي

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي جاهزية فريقه لمباراة الترجي التونسي غدًا على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب الدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

حسام البدري: أنتظر دعم جمهور الأهلي

وأوضح حسام البدري في المؤتمر الصحفي اليوم أن الأهلي يقدر قيمة الترجي وصعوبة مواجهته في الإسكندرية.

وأضاف البدري أنه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الترجي التونسي وجهز فريقه للمواجهة الصعبة وينتظر زحف جماهير الأهلي لاستاد برج العرب لدعم القلعة الحمراء.

البدري يفاجيء الجماهير: أستعد لمباراة العودة قبل لقاء اليوم

وقال البدري: “الفريقان كتابان مفتوحان لبعضهما البعض، لكننا وضعنا أكثر من سيناريو لمواجهة الغد، فضلًا عن مباراة العودة أيضًا، فاللقاء أراه شوطين الأول في القاهرة والثاني في تونس.. وأعلم أن اللقاء الثاني دومًا يكون الحاسم لذلك نستعد له حتى قبل مواجهة اليوم”.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وكان حسام البدري قد أعلن قائمة الأهلي المبدئية لمباراة الترجي التونسي واستبعد منها ميدو جابر للإصابة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير – رامى ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول – صبرى رحيل – حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – عبد الله السعيد، صالح جمعة – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – أحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو – عماد متعب – جونيور أجايي.