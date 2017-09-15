فضيحة.. حكم مباراة الأهلي والترجي متهم بالحصول على رشوة

هاجم أحمد علي مهاجم نادي الزمالك الأسبق ولاعب المقاولون العرب حاليًا السنغالي مالانج دييوهيو حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي واتهمه بالحصول على رشوة داخل أرض الملعب لتسهيل فوز بعض الأندية.

ويستضيف نادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في الساعة السابعة مساء غد ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

أحمد علي يتهم حكم مباراة الأهلي والترجي بالرشوة

وكشف أحمد علي عن أن الحكم السنغالي كان يتلقى الرشوة أثناء مباراة الزمالك وسانيا بالندي الكونجولي، ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة الإفريقية موسم 2015.

وأكد أن الحكم السنغالي ألغى هدفين صحيحين في المباراة أحدهما له والآخر لزميله باسم مرسي.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة الفريق المبدئية لمباراة الترجي التونسي واستبعد منها ميدو جابر للإصابة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير – رامى ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول – صبرى رحيل – حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – عبد الله السعيد، صالح جمعة – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – أحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو – عماد متعب – جونيور أجايي.