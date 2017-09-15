ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة الترجي التونسي

اشتكى وليد سليمان صانع ألعاب نادي الأهلي من تجدد آلام الركبة قبل مباراة الترجي التونسي في الساعة السابعة مساء غد “السبت”على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وليد سليمان يطلب اللعب بالمسكنات أمام الترجي

وطلب وليد سليمان من الجهاز الطبي للأهلي المشاركة بالمسكنات أمام الترجي، وهو ما يرفضه النادي حاليًا ويحاول تجهيزه بشكل طبيعي للمباراة.

ويعد وليد سليمان من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها حسام البدري المدير الفني للأهلي سواء في الشوط الأول أو الثاني.

وكان حسام البدري قد أعلن قائمة الأهلي المبدئية لمباراة الترجي التونسي واستبعد منها ميدو جابر للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير – رامى ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول – صبرى رحيل – حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – عبد الله السعيد، صالح جمعة – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – أحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو – عماد متعب – جونيور أجايي.