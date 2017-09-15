ثنائي الزمالك يرحب بتجديد التعاقد دون شروط

أبدى الثنائي على جبر، وطارق حامد، ترحيبهما بتجديد تعاقدهما مع الفريق، في ظل وجودهم ضمن العناصر الأساسية للفريق.

الزمالك يحسم ملف التجديد لجبر وحامد

وفي وقت سابق كانت إدارة الزمالك تواصلت مع الثنائي للتعرف على قرارهم النهائي بشأن التجديد للقلعة البيضاء.

وكان جبر وحامد قد انتهى تعاقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ورحب اللاعبان بالاستمرار مع الفريق.

وفي نفس السياق وبعد إبداء الثناء رغبتهما في التجديد، ستحاول إدارة الزمالك حسم ملف التجديد للاعبين خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الزمالك مع 18 لاعبا جديدا قبل انطلاق الموسم، في إطار تدعيم الفريق للعودة للمنافسة على البطولات.

وسقط الزمالك في مستهل مشواره بالدوري، بالتعادل أمام الإنتاج الحربي، ويواجه الداخلية الأحد في الجولة الثانية.