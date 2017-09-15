مدرب الترجي يستعين بثنائي أفريقي لإيقاف خطورة الأهلي

ساعات ترقب ينتظرها فوزي البنزرتي المدير الفني للترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، والتي تعد نهائي مبكر للفريقين.

الأهلي يستضيف الترجي في نهائي مبكر بدوري الأبطال

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي بدور الـ 8 لدوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر له غدًا السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي قد تأهل إلي دور الـ16 من البطولة بعد تعادله مع فريق بيدفيست الجنوب إفريقي سلبياً بدون أهداف، ليتأهل كثاني المجموعة ويصطدم بالترجي التونسي في الدور ربع النهائي من البطولة.

وأشارت تقارير صحفية تونسية إلى أن البنزرتي يفكي في الاستعانة الثنائي الإفريقي فرانك كوم و فوسيني كوليبالي وذلك للحد من خطورة لاعبي الأهلي.

ويعتمد البنزرتي على الثنائي الأفريقي، لمواجهة الأهلي، نظرا للقدرات الدفاعية وهو ما يحتاجه الفريق خلال مواجهة الفريق الأحمر في برج العرب.

وخرجت تقارير صحفية تونسية تشير إلى أن مدرب الترجي لن يخوض مباراته أمام المارد الأحمر بخطة دفاعية، لكنه سيعتمد على خطة متوازنة بين الهجوم والدفاع.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالاسكنرية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الافريقية، على أن تكون مواجهة الإياب يوم 23 من الشهر نفسه في تونس.