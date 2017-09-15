رسميًا.. صلاح رجل الجولة الأولى بدوري الأبطال متفوقا على ميسي ورنالدو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الدولي محمد صلاح، المحترف في صفوف يفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بتصويت الجماهير.

صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو

وشارك صلاح في مباراة فريقه أمام إشبيلية والتي انتهت بنتيجة (2-2) وأحرز هدفا في المباراة.

وبعد تسجيله في شباك إشبيليه دخل صلاح ضمن 10 مرشحين للفوز باللقب، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد، والبرازيلي نيمار المنتقل حديثا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نسبة صلاح حيث حصد 51% من الأصوات، مقابل 20% لميسي.

وجاء رونالدو في المركز الثالث برصيد 12% من نسبة الأصوات فيما جاء جيمس رودريجيز صانع ألعاب بايرن ميونيخ في المركز الرابع برصيد 7% من الأصوات.

واحتل البرازيلي نيمار نيمار داسيلفا المركز الخامس برصيد 4%، وروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 3%.