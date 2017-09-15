بنزيما: حلمي الاعتزال في ريال مدريد

أكد الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد الإسباني، على رغبته في البقاء مع فريقه، والتمسك باللعب مع منتخب بلاده، في كأس العالم 2018.

بنزيما يرغب في الاعتزال داخل ريال مدريد

وقال مهاجم ريال مدريد، في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية، إنه قضى سنوات في ريال مدريد، والذي يعد أفضل فريق في العالم.

وأضاف، أنه يسعى دائما ليكون جاهزا في أي وقت، مؤكدًا أن يركز على أن يصل لأعلى مستوى مع الفريق.

وتابع: حلمي هو البقاء مع الفريق لفترة طويلة، والاعتزال هنا”.

ويرى بنزيما ان الفريق حاليا اصبح قويا للغاية، ويمر بأفضل فتراته على الإطلاق، مؤضحا أنه لا يشغل باله بأن يكون أساسيا أم لا فالأهم هو تحقيق الفوز.

وأوضح أنه لا يزال يتمسك بأمل العودة لصفوف المنتخب الفرنسي في كأس العالم المقبلة بروسيا، مؤكدًا أنه سيحاول بذل مزيد من الجهد للعودة لصفوف منتخب بلاده.

وعلق على رحيل البرازيلي نيمار عن برشلونة، مؤكدا أنه ليس مندهش مما حدث.

وأضاف، أن نيمار قام بما يرغب فيه، وكل إنسان أسبابه، رغم أن البعض راى الموضوع بغرابة.